هالاند يواصل غيابه عن دورتموند

يتواصل غياب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن فريقه بوروسيا دورتموند الألماني خلال لقاء الفريق مع رينجرز الأسكتلندي في ذهاب ملحق بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس.
وقال ماركو روزه، مدرب دورتموند، يوم الأربعاء، إن هالاند يحرز تقدما في التعافي من إصابته، لكنه لن يشارك في اللقاء.
وأصيب هالاند في المباراة الأخيرة لدورتموند قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ليغيب عن الفريق في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الألماني (بوندسليغا).
وأشار روزه إلى أن هالاند قد يعود للفريق في المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد القادم في الدوري الألماني (بوندسليغا).
وأضاف روزه أنه يريد أداءً قوياً غدا رغم غياب هداف الفريق عن مواجهة رينجرز.
وقال مدرب دورتموند: نريد أن نفرض سيطرتنا على المباراة، وأن نهيمن عليها. يتعلق الأمر بالمزيد من الاتساق في أدائنا ونتائجنا. لكي نكون قادرين على المضي قدما في البطولة.
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