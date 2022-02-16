هدف مبابي القاتل يقود باريس للفوز على ريال مدريد

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 - صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا، ويحتاج الريال للفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية، فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

ويحتل الريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويستعد لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين.

فيما يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، ويستعد لمواجهة نانت يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين.