أتلتيكو مدريد يسقط أمام متذيل الترتيب

واصل فريق ليفانتي تكريس عقدته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في لقاءاتهما الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21 للمسابقة.

وارتدى غونزالو ميليرو ثوب البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة 54.



وارتفع رصيد ليفانتي، الذي حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 14 نقطة، لكنه بقي قابعا في مؤخرة الترتيب بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان، وفي المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 39 نقطة، ليبقى في المركز الخامس، ويهدر فرصة التقدم، ولو بصورة مؤقتة للمركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.