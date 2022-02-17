تيباس بثقة: مبابي وهالاند سينتقلان إلى ريال مدريد

يعتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان والنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سينضمان لريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مبابي الذي سجل هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ضد الريال في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، نهاية الموسم الجاري.

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وأحرز مبابي، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، 22 هدفا وقام بـ13 تمريرة حاسمة في 32 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية في جميع المسابقات هذا الموسم.

وصرح اللاعب الفرنسي الشاب عقب فوز سان جيرمان 1 - صفر على الريال، أنه مازال مترددا بشأن مستقبله، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة النادي الباريسي مستعدة لتقديم عرض خرافي لتمديد التعاقد معه، سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

ورغم ذلك، أعرب تيباس خلال حديثه مع وكالة "يوروبا برس" الإسبانية ، عن ثقته في أن مبابي سيلعب بالدوري الإسباني الموسم المقبل، ربما إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وصرح تيباس: الريال سيضم مبابي وهالاند بينما الآخران برشلونة ويوفنتوس يعانيان ماليا بشدة.



وأوضح تيباس: انضمام مبابي هو نبأ سار للدوري الإسباني. سيكون بمثابة البهجة في المسابقة. إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث في البطولة.

واعترف تيباس بأن ثقته لم تكن مبنية على علمه بوجود صفقة، لكن موقف اللاعب في الأشهر القليلة الماضية من عقده يشير إلى أنه قرر الرحيل عن فريقه الحالي.