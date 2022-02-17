رونالدو اللاعب الأكثر شعبية في الصين

كشف تقرير إعلامي في الصين يوم الخميس أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حافظ على مكانته كأشهر لاعب كرة قدم عبر شبكة الإنترنت في الصين للعام الرابع على التوالي.
وأظهرت النسخة الـ11 من تقرير "ريد كارد" لوكالة "مايلمان" الرياضية الإلكترونية، عن زيادة شعبية رونالدو في الصين في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في حظر السفر بين المواطنين.
وتم اختيار نادي برشلونة الإسباني باعتباره النادي الأكثر شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين.
وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على مكانته كأكثر الأندية شعبية عبر شبكة الإنترنت في الصين، من بين جميع الدوريات الأوروبية الكبرى للعام الرابع على التوالي.
وحل تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر شعبية، وتقدم مانشستر يونايتد من المركز السادس إلى المركز الثالث في القائمة بعد عودة رونالدو إلى أولد ترافورد.
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