شركة إسرائيلية تطيح برئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

أقيل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي خادم من المنصب الذي يتولاه منذ نحو عام، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الخميس، وسط تقارير عن شبهات تطال عقوداً أبرمت في عهده.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا": أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم صوّتوا الخميس لصالح إقالة رئيسه شهاب الدين عزيزي خادم من دون أن تحدد أسباب ذلك.

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إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية أشارت في عددها الصادر الخميس، إلى أن عزيزي خادم كان محط انتقادات على خلفية: نقص الشفافية المالية وتوقيع عقد مع شركة إسرائيلية من أجل استقدام تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وكانت صحيفة "طهران تايمز" الناطقة بالإنجليزية أوردت قبل أيام أن بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتجهون لإقالة رئيسه، متحدثة عن انتقادات تطاله على خلفية غموض قانوني واقتصادي في عقود مرتبطة بالاتحاد.

وانتخب عزيزي خادم رئيساً للاتحاد في فبراير 2021، وشهدت ولايته القصيرة سلسلة أحداث مثيرة للجدل، منها قرار الاتحاد الآسيوي استبعاد ثلاثة أندية إيرانية هي استقلال وبرسبوليس وغل غوهار من المشاركة في الموسم المقبل لمسابقة دوري الأبطال.