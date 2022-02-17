كلوب يحذّر ليفربول: إنتر ما زال خطيراً

شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أن مهمة فريقه أمام إنتر ميلان في دوري أوروبا لكرة القدم لم تنته بعد، وأن الفوز 2-صفر في الذهاب في إيطاليا نتيجة "خطيرة" قبل المواجهة الثانية.

ولم يقدم ليفربول أداء جيدا في سان سيرو لكنه انتصر بهدفي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح غير أنه يجب ألا يشعر براحة قبل مواجهة الإياب الشهر المقبل.

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وأضاف كلوب: ما زالت نتيجة خطيرة. انتهى النصف الأول فقط. لا نشعر أننا أنهينا نصف المهمة وفي موقف جيد. يجب علينا الاستعداد لإنتر مرة أخرى فهو فريق جيد.

وتابع: إنتر قوي من الناحية البدنية ولعب بذكاء وضغط علينا منذ البداية لكننا قمنا بعمل جيد. لم أتفاجأ بمدى قوة إنتر. كنا ندرك ذلك. يجب علينا الاستعداد للنصف الثاني.

وساهم الهدف الأول الذي سجله فيرمينو بضربة رأس في فك شفرة دفاع إنتر الذي اتيحت له عدة فرص خاصة في الشوط الأول.

وأوضح كلوب أن الهدف لم يكن من قبيل الصدفة، وقال: بيتر كرافيتس أحد مدربي ليفربول والمحللون لهم الفضل في هذا الهدف.

وتلقى إنتر أول هزيمة على أرضه في سبع مباريات أمام فريق إنجليزي منذ الخسارة أمام ليفربول أيضا بنتيجة 1-صفر في مارس 2008.