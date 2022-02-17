كومان ينقذ بايرن ميونخ من مفاجأة سالزبورغ 

أنقذ اللاعب كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونخ الألماني من فخ الهزيمة وسجل له هدف التعادل 1 - 1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.
وأفلت بايرن من الهزيمة بهدف قاتل بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص في الشوط الثاني.
مادة اعلانية
وأنهى ريد بول سالزبورغ الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البديل جونيور أدامو في الدقيقة 21 .
ونجح بايرن في ترجمة تفوقه خلال الشوط الثاني إلى هدف التعادل المتأخر بتوقيع كينغسلي كومان في الدقيقة 90 .
اقرأ أيضاً
-
مولر: هيبة بايرن ميونخ على المحكيعلم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن هيبته ستكون على المحك إذا خسر أمام ريد بول سالزبورغ يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ... رياضة عالمية
-
دورتموند يستغل سقوط بايرن ميونخ ويقلص الفارق معهاستغل بوروسيا دورتموند السقوط الصادم لبايرن ميونيخ 2-4 أمام بوخوم السبت، وعاد بفوز ثمين من يونيون برلين بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين من ... رياضة
-
بوخوم يعرض بايرن لخسارة قاسيةتلقى بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خسارة مفاجئة 4-2 أمام مضيفه بوخوم الذي أحرز جميع أهدافه في الشوط الأول يوم السبت.وكان ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية