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كومان ينقذ بايرن ميونخ من مفاجأة سالزبورغ 

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كومان بايرن
كومان محتفلاً بهدفه

كومان ينقذ بايرن ميونخ من مفاجأة سالزبورغ

ميونخ - د ب أ

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أنقذ اللاعب كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونخ الألماني من فخ الهزيمة وسجل له هدف التعادل 1 - 1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وأفلت بايرن من الهزيمة بهدف قاتل بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وأنهى ريد بول سالزبورغ الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البديل جونيور أدامو في الدقيقة 21 .

ونجح بايرن في ترجمة تفوقه خلال الشوط الثاني إلى هدف التعادل المتأخر بتوقيع كينغسلي كومان في الدقيقة 90 .

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