ليفربول يجتاز إنتر بثنائية فيرمينو وصلاح

وضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بتوقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

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ورفع صلاح رصيده التهديفي في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق هدفين فقط خلف الإيفواري سيباستيان هيلر نجم أياكس أمستردام الهولندي

ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعب (آنفيلد) في 8 مارس القادم، للصعود إلى دور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات.