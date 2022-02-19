سواريز يسجل من 40 متراً في فوز أتلتيكو على أوساسونا

فاز فريق أتلتيكو مدريد على مضيفه أوساسونا 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فياريال على غرناطة 4 - 1.
وسجل أهداف أتلتيكو مدريد جواو فيليكس ولويس سواريز وأنخيل كوريا في الدقائق الثالثة و59 و89. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أوساسونا عند 32 نقطة في المركز التاسع.
وفي المباراة الثانية، فاز فياريال على مضيفه غرناطة 4 - 1. وتقمص أرنوت غروينفيلد دور البولة لفياريال بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 35 من ركلة جزاء و39 و81 من ركلة جزاء ومويسيس غوميز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف غرناطة لويس مييا في الدقيقة 61 من ركلة جزاء. ورفع فياريال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.
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