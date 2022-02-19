كلوب: روح اللاعبين جلبت الفوز على إنتر ميلان

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن تشكيلة فريقه الحالية هي الأفضل بالنسبة له خلال فترة وجوده مع النادي لكن روح اللاعبين وسلوكهم هي التي تجعل هذه التشكيلة متميزة.

وبفضل هدفين من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح فاز ليفربول على إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي ومن ثم أصبح في وضع مريح قبل لقاء العودة في ملعبه الشهر المقبل.

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وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة "نوعية اللاعبين وقدراتهم لم تكن هي مفتاح الفوز على إنتر ميلان بل إن سلوك اللاعبين وروحهم التي ظهرت على أرض الملعب كانت السبب في ذلك. رأيي واضح: لدينا فريق من المستوى الأعلى وهو أفضل ما عرفت. لكن الأهم هو الحالة المزاجية للفريق.. فأنت لا تفوز بمباراة خارج أرضك في دوري الأبطال في مواجهة إنتر ميلان بسبب أنك فريق جيد بل لأنك تريد تحقيق ذلك بكل ما لديك وهذا ما فعلناه".

وخلال المباراة أمام إنتر ميلان استعان ليفربول بجهود خمسة بدلاء من بينهم فيرمينو لكن كلوب أكد أن كثرة البدلاء لم تمنح الفرق الكبيرة أي تفوق بارز في الدول التي تسمح بخمسة تبديلات في بطولاتها مثل ألمانيا وإيطاليا على سبيل المثال. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يسمح بثلاثة تبديلات فقط.

وسيكون بوسع ليفربول صاحب المركز الثاني تضييق الفارق الكبير الذي يفصله عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة إلى ست نقاط إذا فاز في وقت لاحق يوم السبت على ضيفه نوريتش سيتي.