نيوكاسل يحقق تعادلاً ثميناً أمام وست هام

واصل نيوكاسل صحوته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادله 1 - 1 مع مضيفه وست هام يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وحافظ نيوكاسل على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي علما بأنه التعادل الثالث له مقابل ثلاثة انتصارات في هذه المباراة.

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وجاء الهدفان في الشوط الأول حيث تقدم وست هام بهدف سجله كريغ داوسون في الدقيقة 32 وتعادل جوزيف ويلوك للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. وقدم الفريقان عرضا قويا في الشوط الأول اتسم بالسرعة والإثارة والفرص العديدة للفريقين وخاصة نيوكاسل الذي كان الأفضل والأكثر هجوما والأخطر في معظم فترات هذا الشوط. وفشل نيوكاسل في ترجمة ضغطه الهجومي واستحواذه على الكرة الذي تخطى الـ60 بالمئة في هذا الشوط إلى أهداف مبكرة كانت كفيلة بحسم المباراة.

وفي المقابل ، شكلت هجمات وست هام ومرتدات الفريق السريعة خطورة كبيرة وكاد يسجل هدف التقدم من إحداها في الدقيقة 20 ولكن حارس نيوكاسل تصدى لتسديدة جارود بوين قبل أن ترتد الكرة من العارضة. وفي الدقيقة 32 ، استغل وست هام إحدى الضربات الحرة وسجل هدف التقدم في مرمى نيوكاسل.

ولعب آرون كريسويل الضربة الحرة من الناحية اليسرى وانقض عليها كريج داوسون بضربة رأس متقنة حول بها الكرة إلى داخل المرمى على يمين الحارس. ولم يتغير الحال كثيرا بعد الهدف حيث ظل نيوكاسل هو الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة لكن لاعبيه واصلوا مسلسل إهدار الفرص أمام مرمى وست هام حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشهد هدف التعادل للضيوف.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لنيوكاسل وتمريرة عالية لعبها إميل كرافت من الناحية اليسرى من منطقة الجزاء وحاول ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام إبعادها برأسه لكنه هيأها للاعب جوزيف ويلوك الذي سددها مباشرة داخل المرمى ليكون هدف التعادل قبل انتهاء الشوط مباشرة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ديفيد مويس المدير الفني لوست هام تغييرا تنشيطيا في الدفاع بنزول بن جونسون بدلا من ريان فريدريكس. واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني وإن تحسن مستوى وست هام الذي أصبح الفريق الأفضل في بداية هذا الشوط. وكاد داوسون يمنح وست هام هدف التقدم في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتد من الدفاع. وتلاعب ويلوك بدفاع وست هام خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66 وسدد الكرة باتجاه الزاوية البعيدة على يسار الحارس لكن الكرة مرت خارج القائم مباشرة. ونراجع مستوى أداء الفريقين تدريجيا فيما تبقى من هذا الشوط ليفشل كلاهما في هز الشباك وينتهي اللقاء بالتعادل.