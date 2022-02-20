سيتي يدين تعرض فودين وعائلته للإساءة

أدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بشدة الإساءة التي تعرض لها فيل فودين، لاعب الفريق وعائلته أثناء تواجدهم في نزال للملاكمة بين اللاعبين أمير خان وكيل بروك مساء يوم السبت.
وانتشرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاجرة بين أفراد مجهولين من الجمهور ،ومجموعة أخرى تضم لاعب وسط سيتي ومنتخب إنجلترا فودين في إحدى حلبات الملاكمة بمدينة مانشستر الإنجليزية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بيان لنادي مانشستر يوم الأحد حيث ذكر "النادي على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".
وأضاف النادي "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل".
وأكد مانشستر سيتي "سنستمر في منح فيل وعائلته، كل الدعم والمساعدة التي يحتاجان إليها".
وحضر فودين النزال - الذي فاز به بروك، وذلك عقب مشاركته في اليوم ذاته لمدة 90 دقيقة كاملة خلال مباراة مانشستر سيتي وضيفه توتنهام هوتسبير، التي انتهت بخسارة فريقه 2 - 3 في المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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