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ميلان يتعادل مع سالرنيتانا ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

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ميلان يتعادل مع سالرنيتانا ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

روما - د ب أ

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أهدر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله 2 - 2 مع مضيفه سالرنيتانا يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين.

وفي مباريات أخرى قلب روما تأخره بهدفين أمام ضيفه فيرونا إلى تعادل مثير 2 - 2 في الوقت الذي قاد فيه المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا فريقه سامبدوريا للفوز على ضيفه إمبولي 2 - صفر.

وعلى ملعب آريكي، تقدم البرازيلي جونيور ميسياس بهدف مبكر لميلان بعد مضي خمس دقائق من بداية المباراة لكن فيدريكو بونازولي أدرك التعادل لسالرنيتانا في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم البوسني ميلان ديوريتش الهدف الثاني لسالرنيتانا في الدقيقة 72 وبعدها بخمس دقائق رد الكرواتي أنتي ريبيتش بهدف التعادل لميلان.

ورفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف الذي خاض 24 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث والذي خاض 25 مباراة، مقابل 14 نقطة لسالرنيتانا في المركز الأخير.

ويلتقي إنتر ميلان مع ضيفه ساسولو يوم الأحد على أن يلتقي نابولي مع مضيفه كالياري بعد غد الاثنين.

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