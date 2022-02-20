نانت يصعق باريس سان جيرمان بثلاثية

وجه نانت صفعة قوية لمسيرة باريس سان جيرمان الناجحة في الدوري الفرنسي لكرة القدم وتغلب عليه 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل لنس مع ليون 1 - 1.

وتلقى سان جيرمان لطمة قوية حيث سقط أمام مضيفه رغم أنه بدأ المباراة بتشكيلة نجومه الكبار وفي مقدمتهم الرباعي المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي.

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ومني سان جيرمان اليوم بالهزيمة الثانية فقط له في الدوري الفرنسي هذا الموسم وهي الأولى منذ خسارته صفر - 2 أمام مضيفه رين في الثالث من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وحسم نانت المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها راندال مواني وكوينتين ميرلين ولودوفيتش بلاس في الدقائق الرابعة و16 و45 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ، قلص سان جيرمان الفارق من خلال الهدف الذي سجله نيمار في الدقيقة 47 لكن اللاعب نفسه أهدر ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 59 .

ورفع نانت رصيده إلى 38 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام ليون ، وتجمد رصيد سان جيرمان عند 59 نقطة في الصدارة.

وعزز لنس وليون موقعيهما في جدول الدوري الفرنسي بتعادلهما 1 - 1 سويا اليوم حيث رفع لنس رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بفارق بفارق نقطة واحدة خلف ليون.

وبادر لنس بالتسجيل عن طريق جوناثان كلوس في الدقيقة 13 ولكن تينو كاديوري مهاجم منتخب زيمبابوي منح ليون هدف التعادل في الدقيقة 44 .