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يونايتد يعبر ليدز برباعية

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من فرحة برونو في المباراة

يونايتد يعبر ليدز برباعية

لندن - د ب أ

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فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه ليدز يونايتد 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد هاري ماغواير في الدقيقة 35 ،وبرونو فيرنانديز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفريد في الدقيقة 70 ،وانتوني إلانغا في الدقيقة 88. فيما سجل هدفي ليدز يونايتد كل من ورودريغو ورافينيا في الدقيقتين 53 و54.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة ليعزز تواجده في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

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