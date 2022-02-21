أليغري: تعادل يوفنتوس مع فياريال سيكون رائعاً

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إنه لن يتعامل مع مواجهة فياريال باستخفاف في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء مشيرا إلى أن المنافس الإسباني خبير في تحقيق نتائج جيدة أمام الأندية الكبرى بالقارة.

واجتاز أليغري دور 16 أربع مرات في خمس مشاركات في فترته الأولى مع يوفنتوس وخرج فقط على يد بايرن ميونخ بقيادة بيب غوارديولا في موسم 2015-2016.

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لكن يوفنتوس خرج من دور 16 في الموسمين الماضيين تحت قيادة ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو لذا حذر أليغري من فياريال الذي هزم أرسنال ومانشستر يونايتد في طريقه للتتويج بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي.



وأبلغ أليغري مؤتمرا صحفيا : الطريق ليس سهلا إلى دور الثمانية على الإطلاق والفرص متساوية بنسبة 50 في المئة واجتاز فياريال مجموعة قوية مثلنا.



وأضاف: هم خبراء في اللعب أمام أفضل الفرق وحققوا بعض النتائج الرائعة مؤخرا ويلعبون تحت قيادة مدرب بارع لا يترك ثغرات.



وتابع: أي نتيجة إيجابية ستكون جيدة مع تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض. في السابق كان يمكن أن تخسر مرة وتفوز مرة وكان يكفي لكن الآن الوضع مختلف. والتعادل في إسبانيا نتيجة رائعة.



وأكد أليغري أن الوافد الجديد دوسان فلاهوفيتش سيخوض مباراته الأولى في دوري الأبطال بجانب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.



ورد موراتا على تكهنات وسائل إعلام إسبانية بأنه كان قاب قوسين من الانضمام لبرشلونة في انتقالات الشهر الماضي خاصة بعد التعاقد مع فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو.



وقال: هذا ليس مهما. تحدثت مع المدرب عن ذلك خلال فترة الانتقالات وعن أفكاره وأخبرني عن مدى أهمية صفقة دوسان بالنسبة لي ولو كان الأمر بيدي لقررت الاستمرار دائما في يوفنتوس.