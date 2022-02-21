أياكس يوافق على دفع تعويض مالي لعائلة عبدالحق نوري

كشف أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيدفع 7.85 مليون يورو لعائلة لاعبه السابق عبدالحق نوري الذي عانى من أضرار جسيمة بالمخ بعد تعرضه لأزمة قلبية في الملعب عام 2017.
وخاض لاعب الوسط نوري أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس بموسم 2016-2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب أزمة قلبية في مباراة ودية في النمسا أمام فيردر بريمن استعدادا للموسم الجديد.
ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى عانى من أضرار دائمة وخطيرة في المخ.
وأقر أياكس في وقت لاحق بأن العناية الطبية في الملعب لم تكن كافية واعترف بمسؤوليته عن العواقب.
وقال أياكس إنه توصل لاتفاق مع عائلة نوري وأتم الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد تسوية ودية.
وألغى أياكس، الذي واصل دفع مستحقات نوري بعد الحادث، عقده رسميا في مارس 2020.
-
أياكس يطرد أوفرمارس بعد "رسائل غير مناسبة" لزميلاتهترك نجم كرة القدم الهولندي السابق مارك أوفرمارس منصب مدير الكرة بنادي أياكس الهولندي بعد الكشف عن قيامه بإرسال عدد من الرسائل غير المناسبة إلى زميلات ... رياضة عالمية
-
تن هاغ: لا أحد يريد مواجهة أياكس في ثمن النهائيأكد إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام أنه لا يوجد منافس سيستمتع بمواجهة فريقه في دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عند سحب القرعة يوم الاثنين عقب ... رياضة عالمية
-
رغم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي.. مدرب أياكس ينتقد الفريقانتقد إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام أداء فريقه رغم فوزه وحصوله على العلامة الكاملة في دور المجموعات وتأهله لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ... رياضة عالمية