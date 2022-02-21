أياكس يوافق على دفع تعويض مالي لعائلة عبدالحق نوري

كشف أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيدفع 7.85 مليون يورو لعائلة لاعبه السابق عبدالحق نوري الذي عانى من أضرار جسيمة بالمخ بعد تعرضه لأزمة قلبية في الملعب عام 2017.



وخاض لاعب الوسط نوري أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس بموسم 2016-2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب أزمة قلبية في مباراة ودية في النمسا أمام فيردر بريمن استعدادا للموسم الجديد.



ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى عانى من أضرار دائمة وخطيرة في المخ.



وأقر أياكس في وقت لاحق بأن العناية الطبية في الملعب لم تكن كافية واعترف بمسؤوليته عن العواقب.



وقال أياكس إنه توصل لاتفاق مع عائلة نوري وأتم الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد تسوية ودية.



وألغى أياكس، الذي واصل دفع مستحقات نوري بعد الحادث، عقده رسميا في مارس 2020.

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