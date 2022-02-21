توخيل واثق من إمكانية فوز تشيلسي على ليل

ربما يعاني تشيلسي شيئا ما في استمرارية العروض القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه استعرض حتى الآن تماسكا في المواجهات الإقصائية، وسيواجه الاختبار المقبل له عندما يلتقي ليل الفرنسي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويحمل تشيلسي لقب البطولة الأوروبية، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز في المباراة أمام ليل حامل لقب الدوري الفرنسي.

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ويحتل تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني الألماني توماس توخيل، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي، لكنه توج مطلع الشهر الجاري بلقب كأس العالم للأندية كما وصل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستفاد تشيلسي من تألق حارس مرماه إدوارد ميندي الذي حافظ على نظافة شباكه خلال أربع مباريات من مباريات الفريق الست فيي دور المجموعات، كما حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بالفوز على كريستال بالاس 1 - صفر السبت بهدف في الدقائق الأخيرة.

وقال توخيل: كان من المهم التحلي بالواقعية وعدم المبالغة في التوقعات، وإدراك أن المباريات أمام فرق وسط الجدول والفرق التالية لها يمكن أن تكون مباريات صعبة.

لكن توخيل أبدى ثقته في أن لاعبيه سيؤدوا بشكل جيد في مباراة يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في جولة الذهاب، علما بأن مباراة الإياب ستقام في فرنسا في 16 مارس المقبل.

وقال توخيل: نثق في تقديم أداء جيد لأننا نظهر بمستويات عالية في مواجهات الأدوار الإقصائية، ومباريات الكأس ومباريات دوري الأبطال.