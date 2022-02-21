ريال بيتيس يفلت من مايوركا ويواصل الاقتراب من إشبيلية

أفلت ريال بيتيس من فخ ضيفه ريال مايوركا وحافظ على تواجده وسط الكبار في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه عليه 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد بيتيس الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة إلى 46 ليتواجد في المركز الثالث بترتيب البطولة، وينعش آماله في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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في المقابل توقف رصيد ريال مايوركا الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي عند 26 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق أليكس مورينو في الدقيقة 25، لكن فيدات موريكي أدرك التعادل لمايوركا في الدقيقة 75. ولم يهنأ مايوركا بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز البرازيلي ويليان جوزيه الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.