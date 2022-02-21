كلوب غير واثق من مشاركة فيرمينو وجوتا أمام تشيلسي

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه سينتظر لمعرفة موقف المهاجمين روبرتو فيرمينو وديوغو جوتا من المشاركة ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأحد المقبل.
وتعرض فيرمينو لإصابة عضلية بينما اصيب جوتا في الكاحل خلال الفوز 2-صفر على إنتر ميلان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وغاب اللاعبان عن الفوز 3-1 على نوريتش سيتي في الدوري يوم السبت.
وأبلغ كلوب موقع ليفربول الرسمي في الإنترنت عند سؤاله عن اللاعبين: نعم، هذا مبكر. لا أعلم هل سننتظر حتى قبل المباراة مباشرة أم لا، شاهدتهما اليوم وكانا رائعين، لكنهما رائعان دائما.
وأضاف: علينا معرفة كيف سيتحسن الوضع لكن بالتأكيد سنحاول بكل طريقة.
ويستضيف ليفربول منافسه ليدز يونايتد في الدوري يوم الأربعاء قبل خوض المباراة النهائية باستاد ويمبلي.
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