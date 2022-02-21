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لاعبة نيوزيلندا تسجل "هاتريك" بالخطأ في مرمى فريقها

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مور تلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي

لاعبة نيوزيلندا تسجل "هاتريك" بالخطأ في مرمى فريقها

لوس أنجليس - رويترز

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سجلت ميكايلا مور مدافعة نيوزيلندا ثلاثة أهداف بطريق الخطأ في مرماها خلال الخسارة 5-صفر أمام منتخب أميركا في بطولة ودية لكرة القدم للسيدات مساء الأحد (صباح الاثنين بالتوقيت المحلي).

وحققت مور، مدافعة ليفربول الإنجليزي، الثلاثية أثناء محاولات فاشلة في التشتيت بقدمها اليمنى ورأسها وقدمها اليسرى لتستقر الكرة داخل شباك نيوزيلندا في الدقائق 5 و6 و36.

وخرجت اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما من الملعب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وشاركت ريبيكا سكوت بدلا منها.

وقالت ييتكا كليمكوفا مدربة نيوزيلندا: كل لاعبة تلعب وبغض النظر عن مستواها تخوض مباريات رائعة ومباريات أخرى صعبة، ومور عانت من يوم صعب.

وأضافت: بكل تأكيد هي حزينة ومحبطة، لكنها شخصية رائعة ولاعبة مرتبطة بالفريق. نحن جميعا ندعمها في هذا الوقت الصعب في مسيرتها.

وسجلت أميركا أيضا بواسطة آشلي هاتش ومالوري بيو.

وستلعب أميركا ضد أيسلندا في الجولة الأخيرة من البطولة يوم الأربعاء وستحتاج إلى الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل كافيا لكي تحرز أيسلندا اللقب لأول مرة.

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