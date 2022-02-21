ماغاث: نوير أكثر أهمية لبايرن من ليفاندوفسكي

يرى فيليكس ماغاث المدير الفني السابق في الدوري الألماني أن الحارس مانويل نوير أهم بالنسبة لفريق بايرن ميونخ من المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.



وفي تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية يوم الاثنين، قال اللاعب الدولي والمدير الفني السابق: ستكون هناك مشكلة أكبر بالنسبة لبايرن إذا رحل نوير.



وأكد ماغاث أن نوير (36 عاماً) حارس وقائد بايرن والمنتخب الألماني، يمكنه أن يستمر في الملاعب لأربع سنوات أخرى على الأقل.



وقال ماغاث :مانويل هو الوحيد في حراس المرمى الذي يحرز تقدما في سباقات التحمل.



وأضاف ماغاث أن كلا من بايرن ميونخ والمنتخب الألماني يعتمدان بالدرجة الأولى على تميز نوير، واختتم كلامه قائلا: مانويل من الأقدار السعيدة لكرة القدم الألمانية.

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