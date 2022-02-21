"الإجازة" تغري نيمار بالانتقال إلى أميركا

يرغب البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في اللعب بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل قبل إسدال الستار على مسيرته.
وقال نيمار، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.
وأضاف اللاعب البالغ عمره 30 عاما: لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى. لدي بعض الشكوك حول ذلك، أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل.
وتابع مازحا: الموسم هناك أقصر لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر.
ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال نيمار: أقول لأصدقائي مازحا إنني سأعتزل عندما أبلغ 32 عاما. لكنها مجرد مزحة. لا أعرف، بصراحة سألعب حتى استهلك كامل طاقتي الذهنية. إذا كانت حالتي الذهنية والبدنية جيدة ، أعتقد أنني سأستمر لبضع سنوات. لكن صحتي الذهنية والنفسية تأتي في المقام الأول.
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