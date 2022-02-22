أغويرو يبحث عن دور مع الأرجنتين في كأس العالم

كشف سيرجيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق أنه قد يلعب دورا مع الفريق الوطني في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام وذلك بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا يوم الاثنين.

وأعلن أغويرو (33 عاما) اعتزاله في ديسمبر بسبب مشكلة في القلب ليسدل الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت 18 عاما أحرز خلالها أكثر من 400 هدف.

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وقال النجم الأرجنتيني إن التفاصيل النهائية لهذا الاتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني سيتم الاعلان عنها في الأسابيع المقبلة مضيفا أنه يأمل في حضور القرعة النهائية لكأس العالم في أول أبريل.

وأضاف أغويرو لوسائل إعلام أرجنتينية: ما زلنا بحاجة لمعرفة طبيعة هذا الدور لكنني سأكون ضمن الفريق المعاون في كأس العالم، أرغب في قضاء بعض الوقت مع اللاعبين.

وأتبع: سأكون هناك مع الفريق الوطني. تربطني باللاعبين علاقة طيبة جدا. أريد أن أكون قريبا منهم والاستمتاع معهم. أريد أن أجد طريقة يمكنني من خلالها مساعدة المنتخب الوطني.

وسجل أغويرو 41 هدفا في 101 مباراة خاضها مع منتخب الأرجنتين الذي شارك معه في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات ولعب دورا في تتويج الفريق بكأس كوبا أميركا في 2021 وهو أول لقب يحرزه المنتخب في 28 عاما.

وتأهلت الأرجنتين بالفعل دون هزيمة لنهائيات كأس العالم 2022 وتحتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية بفارق أربع نقاط خلف البرازيل.