الاتحاد الأميركي يحل نزاع منتخب السيدات والرجال

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم ومنتخب أميركا للسيدات يوم الثلاثاء التوصل لاتفاق من أجل تسوية نزاع قانوني عن المساواة في الأجور مع الرجال بعد خصومة ممتدة منذ 2019.

وقال الاتحاد الأميركي ومنتخب السيدات في بيان مشترك: يسعدنا الإعلان أنه بناء على التفاوض بشأن الاتفاقية الجماعية الجديدة، فقد قمنا بحل نزاعنا الطويل حول المساواة في الأجور، ونساند بعضنا بفخر في التزام مشترك لتعزيز المساواة في كرة القدم.

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وفقا للاتفاق الجديد، ستحصل اللاعبات على 24 مليون دولار إلى جانب تعهد من الاتحاد الأميركي بالمساواة في الأجور بين المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات.

وأقامت لاعبات دعوى قضائية ضد الاتحاد الأميركي في 2019 بداعي وجود تمييز على أساس الجنس في الأجور وظروف اللعب مقارنة بمنتخب الرجال. وقال الاتحاد الأميركي إن اللاعبات حصلن على تعويضات مالية نظير اللعب تفوق ما حصل عليه منتخب الرجال خلال العقد الأخير.