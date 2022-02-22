الاتحاد الإيطالي يوقف مورينيو

أعلنت لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف جوزيه مورينيو مدرب روما مباراتين ومنعه من الجلوس على مقاعد البدلاء بعد طرده خلال التعادل 2-2 مع فيرونا.
ونال مورينيو بطاقة حمراء قرب نهاية المباراة يوم السبت في الاستاد الأولمبي بسبب الاحتجاج على الحكم لوكا بايريتو وركل الكرة نحو المدرجات.
وقال الاتحاد الإيطالي إن مورينيو أصدر مزاعم خطيرة ضد الحكم، ودخل الملعب بموقف تهديد واحتج بشكل عنيف على قرار الحكم.
وأشار مورينيو بعلامة الهاتف نحو بايريتو، وهو ما فسرته وسائل إعلام إيطالية بأنه يقصد والده بييرلويجي الذي كان مشتركا في فضيحة التلاعب في النتائج الشهيرة في 2006.
وعوقب المدرب البرتغالي، الذي غادر الملعب دون الإدلاء بحديث لوسائل الإعلام بعد التعادل، بغرامة 20 ألف يورو (23 ألف دولار).
ويحتل روما المركز الثامن في الدوري بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات. ولن يكون مورينيو حاضرا على مقاعد البدلاء خلال اللعب خارج أرضه أمام سبيتسيا ثم اللعب في ملعبه ضد أتلانتا.
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