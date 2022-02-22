بوريس جونسون يرفض استضافة روسيا لنهائي دوري الأبطال

طالب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يوم الثلاثاء بعدم السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.



وقالت بريطانيا إنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو المقبل.



وردا على سؤال حول محاولة الضغط لنقل نهائي دوري الأبطال، قال جونسون في البرلمان: أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة.



وأكدت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية أن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم.



وكتبت دوريس على "تويتر": لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية.



وأضافت: لن نسمح للرئيس بوتين باستغلال الأحداث على الصعيد العالمي لإضفاء الشرعية على غزوه غير القانوني لأوكرانيا.

مادة اعلانية