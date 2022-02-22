بيليه يصاب بعدوى ويبقى في المستشفى

أعلن المستشفى الذي يعالج فيه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يوم الاثنين أنه مصاب بعدوى في المسالك البولية وسيبقى في المستشفى لفترة أطول مما كان مخططا.

وعاد بيليه، الذي كان يخضع إلى علاج كيماوي لورم في القولون تمت إزالته في سبتمبر إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 13 فبراير.

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لكن المستشفى الواقع في ساو باولو قال خلال نشرة دورية: في أثناء إقامة بيليه خضع إلى فحوص روتينية أظهرت وجود التهاب في المسالك البولية، وهو ما يعني أن إقامته كمريض في المستشفى ستستمر، وحالته الطبية مستقرة، ومن المفترض أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة.

وعانى بيليه، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.