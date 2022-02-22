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نابولي يخطف تعادلاً صعباً أمام كالياري

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المهاجم النيجيري

نابولي يخطف تعادلاً صعباً أمام كالياري

روما - د ب أ

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خطف نابولي تعادلا صعبا من أرض مضيفه كالياري 1 - 1 يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأهدر نابولي فرصة مزاحمة ميلان على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر، ومبتعدا بفارق الاهداف خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ورفع كالياري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر. وتقدم كالياري عن طريق جاستون بيريرو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 87.

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