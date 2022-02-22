"كاس" ترفض مشاركة الاستقلال في دوري أبطال آسيا

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" الاستئناف الذي قدمه نادي الاستقلال الإيراني ضد قرار منعه من المشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2022 بسبب عدم حصوله على رخصة المشاركة من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ورحب الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره يوم الثلاثاء على موقعه، بقرار محكمة "كاس" برفض استئناف نادي الاستقلال ضد القرار الذي اتخذ بموجب المادتين 14.4 و14.5 من لوائح ترخيص الأندية.
وكانت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي قد أعلنت في السادس من يناير الماضي، سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس والاستقلال وغول غوهار سيرجان من إيران، في دوري أبطال آسيا 2022.
وأوضح الاتحاد الآسيوي حينذاك أن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.
واستأنف الاستقلال أمام محكمة كاس، والتي أيدت قرار الاتحاد الآسيوي، بينما لم يتم تقديم أي استئناف من بيرسيبوليس وغول غوهار سيرجان.
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