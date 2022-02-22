"يويفا" يواجه انتقادات حادة بسبب روسيا

واجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كرر التأكيد على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في مايو المقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

واعترفت روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وأصدر الرئيس الروسي فلايمير بوتين مراسيم بنشر قوات بهما، ويخشى الغرب من حدوث غزو كامل.

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وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اليويفا سيعقد اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لبحث الوضع، لكنه أصدر في وقت سابق بيانا مماثلا للبيان الذي أصدره مطلع هذا الأسبوع.

وذكر اليويفا في بيان مشيرا إلى نهائي دوري الأبطال المقرر في 28 مايو :اليويفا يراقب الوضع باستمرار وعن كثب. في الوقت الحالي، ليس من المخطط له تغيير موقع استضافة المباراة.

وأثار البيان ردود فعل غاضبة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من جانب الكثيرين ومن بينهم توم توجندهات عضو البرلمان البريطاني والذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.

وكتب توجندهات: هذا قرار مخز. لا يفترض باليويفا أن يوفر غطاء لديكتاتورية عنيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليويفا كان قد نقل نهائي دوري الأبطال في كل من النسختين الماضيتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي ضمن المشاركين في المنافسات الأوروبية، وسيحل ضيفا على ريال بيتيس الإسباني في إياب الملحق الفاصل للدوري الأوروبي بعد غد الخميس، ومن المقرر حتى الآن أن تقام المباراة في موعدها.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم 2018 ومن المقرر أن تحتضن أحد سباقات سيارات فورمولا-1 في سوتشي في 25 سبتمبر.

وتتحرك حكومات الغرب حاليا لفرض عقوبات ضد روسيا.