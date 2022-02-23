أرتيتا: لا يوجد شيء بشأن تمديد عقدي

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه ينافس بجدية على الوجود بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويدرك جيدا أن الأمر قد يحسم بفارق ضئيل في نهاية الموسم.

وتفصل سبع نقاط فقط بين خمسة فرق تتنافس على المركز الرابع وهي مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وأرسنال وولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير.

وظهر أرسنال لآخر مرة في دوري الأبطال موسم 2016-2017، ورغم أن أرتيتا اعترف بأن الفريق يفتقد المشاركة في هذه المسابقة القارية، فإن تركيزه ينصب على عمله الحالي.

وقال أرتيتا للصحافيين قبل اللعب ضد ولفرهامبتون في الدوري الخميس: أعتقد أنه ستحدث مراحل صعود وهبوط بعض الشيء. هناك أوقات سيتقدم فيها فريق ثم تلحق به الفرق الأخرى. عند النظر إلى جدول المباريات التالية، فإنها صعبة جدا.

وتابع: يعرف اللاعبون ماذا تعني كل مباراة بالنسبة لهم. نحن نعرف ما موقفنا وأن هذا السباق سيستمر حتى النهاية. هناك منافسة من أندية عديدة. نتابع نتائج خارج التوقعات.

ورد أرتيتا على تكهنات بوجود مفاوضات لتمديد التعاقد، وقال إنه لم يحدث أي نقاش بخصوص ذلك.

وقال المدرب الإسباني: أنا سعيد حقا هنا، وهدفي فقط مع النادي هو بناء تشكيلة ناجحة، وتشكيلة يستمتع الناس بمتابعتها.

وسيلعب أرسنال ضد ولفرهامبتون للمرة الثانية هذا الشهر بعد تأجيل المواجهة من ديسمبر كانون الأول. ويملك ولفرهامبتون ثاني أقوى دفاع في الدوري هذا الموسم وفاز خمس مرات في آخر ست مرات، بينما كانت الهزيمة الوحيدة أمام أرسنال.

وأشاد أرتيتا بنجاح برونو لاجي مدرب ولفرهامبتون في اللعب بثبات في المستوى والتقدم إلى المركز السابع، متأخرا بنقطتين عن أرسنال.

وقال أرتيتا: هذا عمل استثنائي من المدرب وباقي أفراد الجهاز.