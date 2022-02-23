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إصابة ماكيني لاعب يوفنتوس بكسر في مشط القدم

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ماكيني إستوبيان فياريال يوفنتوس
ماكيني تعرض إلى الإصابة في الدقيقة 80

إصابة ماكيني لاعب يوفنتوس بكسر في مشط القدم

تورينو - فرانس برس

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، إصابة لاعب وسطه الدولي الأميركي ويستون ماكيني بكسر في قدمه اليسرى تعرض له في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد فياريال الإسباني (1-1) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت متحدثة باسم نادي "السيدة العجوز" إن اللاعب الدولي الأميركي البالغ من العمر 23 عاما يعاني من كسر في مشط القدم.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وتعرّض ماكيني للإصابة في الدقيقة 80 عقب تدخل للمدافع الأيسر لفياريال الدولي الإكوادوري برفيس إستوبينيان، وعانى كثيرا من أجل العودة إلى الملعب قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 81 للسويسري دنيس زكريا.

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