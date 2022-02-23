إصابة ماكيني لاعب يوفنتوس بكسر في مشط القدم

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، إصابة لاعب وسطه الدولي الأميركي ويستون ماكيني بكسر في قدمه اليسرى تعرض له في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد فياريال الإسباني (1-1) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقالت متحدثة باسم نادي "السيدة العجوز" إن اللاعب الدولي الأميركي البالغ من العمر 23 عاما يعاني من كسر في مشط القدم.
وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.
وتعرّض ماكيني للإصابة في الدقيقة 80 عقب تدخل للمدافع الأيسر لفياريال الدولي الإكوادوري برفيس إستوبينيان، وعانى كثيرا من أجل العودة إلى الملعب قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 81 للسويسري دنيس زكريا.
اقرأ أيضاً
-
فياريال يفرض التعادل على يوفنتوسفرض فياريال الإسباني التعادل 1 - 1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وبعد مضي دقيقة ... رياضة عالمية
-
أليغري: تعادل يوفنتوس مع فياريال سيكون رائعاًأكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إنه لن يتعامل مع مواجهة فياريال باستخفاف في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء مشيرا إلى أن ... رياضة عالمية
-
دانيلو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتالانتاسجل دانيلو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1 في ضيافة أتالانتا وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لدوري ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية