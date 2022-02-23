الجمعة.. هالاند يحدد فريقه المستقبلي

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني قد يتم حسمه الجمعة في الوقت الذي تتنافس فيه عدة أندية كبرى في أوروبا للحصول على توقيعه.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية الموثوقة، يوم الأربعاء، أن المهاجم البالغ من العمر 21 عاما سيلتقي بوكيله مينو رايولا لمناقشة العروض المقدمة له بنهاية الأسبوع الجاري.

غير أن هذا الأمر سيكون مشروطا بعدم تقدم بوروسيا دورتموند في بطولة الدوري الأوروبي، حينما يلتقي الخميس مع رينجرز الأسكتلندي في غلاسكو، محاولا تجاوز خسارته على ملعبه 2 - 4 للتأهل من مباريات الملحق بالبطولة.

وأضافت إذاعة "كادينا سير" أن هالاند لديه عروض من أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ولم يتم التأكيد على تلك العروض، فيما أوضحت إذاعة "كادينا سير"، أن الأوساط في ريال مدريد لديها اقتناع بأن مانشستر سيتي سيكون الوجهة المحتملة لهالاند، والذي يتضمن عقده مع دورتموند بندا بالرحيل بدون أي تبعات قانونية في ظل شروط معينة هذا الصيف.