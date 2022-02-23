تشيلسي يعبر ليل ويقترب من التأهل

اقترب تشيلسي الإنجليزي، من التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ليل الفرنسي 2 - صفر، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.
ونجح الفريق الإنجليزي حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في التفوق على منافسه الفرنسي، في انتظار مواجهة الإياب بينهما على أرض الأخير، والمقرر لها يوم 16 من مارس الجاري.
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وتقدم تشيلسي في الدقيقة الثامنة عن طريق الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يضيف الأميركي كريستيان بولسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 63.
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