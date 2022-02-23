توخيل يعلن موقفه من مشاركة لوكاكو أمام ليفربول

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، إن روميلو لوكاكو لديه فرصة بالتأكيد للمشاركة أساسيا في المباراة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم وذلك رغم غيابه عن مواجهة ليل الفرنسي.

وغاب لوكاكو عن التشكيل الأساسي لتشيلسي في المباراة التي انتهت بالفوز على ليل 2 - صفر مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وظل المهاجم لوكاكو على مقعد البدلاء حتى نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش هدفي تشيلسي في ظل أداء هجومي جيد للفريق قد يشير إلى ما يمكن توقعه لمباراة ليفربول المقررة على ملعب ويمبلي.

ولكن توخيل سرعان ما أوضح أن استبعاد لوكاكو من التشكيل الأساسي في مواجهة ليل كان مجرد خطة لهذه المباراة وحدها.

وقال توخيل في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :كل مباراة تختلف عن غيرها. التركيز في هذه المباراة كان على الضغط والإيقاع السريع.

وأضاف: كنا بحاجة إلى عمل جاد أمام الكرة ولعب جماعي مكثف، وقد واجه روميلو صعوبة شيئا ما في تطبيق ذلك في المباريات الأخيرة.

وتابع: هذا ما أعنيه عندما قلت إنني شعرت بأنه مجهد شيئا ما، ذهنيا وبدنيا.

وأشار توخيل إلى أن لوكاكو شارك أساسيا في العديد من المباريات المتتالية وخاض أيضا أوقات إضافية. وأضاف: في مواجهة ليل دفعنا بثلاثة عناصر أخرى.

وتابع توخيل: كاي في مستو جيد للغاية وقد قدم أداء رائعا للفريق. أمامنا أرلعة أيام لاتخاذ القرار وتعافي اللاعبين، وبالطبع، يحظى روميلو بفرصة المشاركة.