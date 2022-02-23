رئيس رابطة الدوري الأميركي يرد على نيمار: لا نريدك

رد دون غاربر، رئيس رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، على تصريحات النجم البرازيلي نيمار، مؤكدا أنهم لا يرغبون في جلب لاعبين كبار بالسن إلى المسابقة من أجل الاعتزال.

وكان نيمار، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، قال إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 30" عاما": أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل. وتابع مازحا: الموسم هناك أقصر لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر.

ورد غاربر على ما ذكره نيمار، قائلا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": لسنا بحاجة إلى إحضار لاعب مشهور في نهاية مسيرته لأنه يريد الاعتزال، عندما غادر زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأميركي إلى إيطاليا، لم يقل أحد إنه جاء ليعتزل هنا.

وواصل: نريد أن نركز على اللاعبين الشبان الذين يأتون إلى هنا في بداية مسيرتهم ويجعلون مسابقتنا أفضل، وإذا لم يأت اللاعبون لتقديم مساهمة كبيرة واحترام الدوري والجماهير، فنحن لا نريدهم.