شيفشينكو يطالب الأوكرانيين بالاتحاد تجاه خطر روسيا

نادى نجم كرة القدم السابق أندريه شيفشينكو، الذي يعد أحد أشهر الرموز الأوكرانية على الساحة العالمية، بلاده بالتكاتف في مواجهة التهديد القادم من روسيا.

واعترفت روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأعطت إشارة لقوات مسلحة بالدخول إليهما.

وقال شيفشينكو نجم الهجوم السابق لمنتخب أوكرانيا وفريق ميلان الإيطالي، والذي يعيش في لندن، عبر حسابيه على "إنستغرام" و"تويتر" يوم الأربعاء: اليوم يمثل وقتا عصيبا لنا جميعا. لكن علينا أن نتحد. دائما ما أفخر بشعبي وبلادي. لقد مررنا معا بالعديد من الأوقات الصعبة وفي آخر 30 عاما، تشكلنا كدولة. دولة من مواطنين مخلصين ويعملون بجدية ومحبين للحرية.. وهذا هو أهم رصيد لدينا.

ويعد شيفشينكو أبرز هداف للمنتخب الأوكراني برصيد 48 هدفا، وتوج مع ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2003 كما توج بجائزة الكرة الذهبية عام 2004 وسبق له اللعب أيضا لدينامو كييف وتشيلسي الإنجليزي.

وخلال مسيرته كمدرب، قاد شيفشينكو المنتخب الأوكراني لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في العام الماضي، كما تولى تدريب جنوى الإيطالي لمدة شهرين فقط في الموسم الجاري.