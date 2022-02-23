فوز عريض للأهلي على المقاصة

اكتسح الأهلي ضيفه مصر المقاصة 4 -صفر يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة العاشرة بالدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 13 عن طريق لويس ميكسيوني، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 15.
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وفي الدقيقة 43 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، قبل أن يسجل زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87.
ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة جمعها من ثماني مباريات خاضها، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض نفس العدد من المباريات .
على الجانب الأخر تجمد رصيد المقاصة عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر.
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