فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس

فرض فياريال الإسباني التعادل 1 - 1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية اللقاء تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق المهاجم الصربي دوشان فلاوفيتش لكن دانيال باريخو أدرك التعادل لفياريال في الدقيقة 66.

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ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس يوم 16 مارس المقبل.