.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس

  • الخط
من لقاء فياريال ويوفنتوس

فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فرض فياريال الإسباني التعادل 1 - 1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية اللقاء تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق المهاجم الصربي دوشان فلاوفيتش لكن دانيال باريخو أدرك التعادل لفياريال في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس يوم 16 مارس المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد تحركات موسكو.. أقوى موقف أوروبي ضد بوتين بعد تحركات موسكو.. أقوى موقف أوروبي ضد بوتين
اكتشف المزيد