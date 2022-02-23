مانشستر يونايتد يلغي رحلاته مع شركة طيران روسية

أجمعت تقارير إعلامية في انجلترا على أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم سيوقف مبدئيا رحلاته عبر شركة إيروفلوت الروسية وذلك نظرا للتصعيد الحالي في الصراع الأوكراني.

وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "ذا اتلانتيك" وصحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد ألغى الثلاثاء رحلته المقررة مع الشركة الروسية إلى مدريد لمقابلة نادي أتليتكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك قبل وقت قصير من موعدها وسافر بدلا من ذلك بطائرة مستأجرة.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الإنجليزي يستخدم في العادة شركة الطيران الروسية في أسفاره المرتبطة بالمسابقات الأوروبية، وتعد ايروفلوت شريكا رسميا لمانشستر يونايتد.

وذكرت مجلة "ذا اتلانتيك" أنه يُعْتَقَد أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع ايروفلوت وأن الشراكة لا تزال قائمة.