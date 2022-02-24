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اتحادات أوروبية تعارض إقامة تصفيات المونديال في روسيا

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المنتخب الروسي

اتحادات أوروبية تعارض إقامة تصفيات المونديال في روسيا

باريس - رويترز

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قالت اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك لكرة القدم يوم الخميس إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة مباريات بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد غزو أوكرانيا.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك: نتوقع من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تصرفا فوريا وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات.

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