اتحادات أوروبية تعارض إقامة تصفيات المونديال في روسيا

تداعيات غزو أوكرانيا.. عزل روسيا كرويًا وإلغاء عقود رعاية

ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على كرة القدم مؤثرًا على أطراف عديدة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع روسيا، بدايةً من الهجوم على الروسي رومان ...