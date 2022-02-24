اتحادات أوروبية تعارض إقامة تصفيات المونديال في روسيا

قالت اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك لكرة القدم يوم الخميس إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة مباريات بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد غزو أوكرانيا.
وذكرت الاتحادات في بيان مشترك: نتوقع من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تصرفا فوريا وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات.
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