الاتحاد الأوروبي ينقل نهائي دوري الأبطال من روسيا

كشف مصدر على صلة بالأحداث لـ"رويترز" يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية من مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى مكان آخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا دعا ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري صباح الجمعة ويتوقع أن يتم خلاله الموافقة على قرار نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرغ.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال أهم بطولات الأندية على مستوى القارة في استاد نادي زينيت سان بطرسبرغ في 28 مايو المقبل.



وعادة ما تجتذب المباراة اهتماما جماهيريا هائلا عبر أنحاء أوروبا.