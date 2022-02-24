إنفانتينو يدين الغزو الروسي لأوكرانيا

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري، جاني إنفانتينو، الخميس، عن قلقه من الوضع المأساوي والمخيف في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي لها.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي: لقد صُدمت بما رأيت، أنا قلق للغاية لهذا الوضع. فيفا يدين استعمال القوة.

ومن المتوقع أن تستضيف روسيا بولندا في مباراة الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 في 24 مارس المقبل، وفي حال التفوق على منافستها ستلتقي الفائز من مباراة تشيكيا والسويد في 29 منه، علما أن اتحادات هذه المنتخبات طالبت بنقل مبارياتها المقررة على الأراضي الروسية في بيان مشترك.