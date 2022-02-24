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حارس ريال مدريد يتأثر بالغزو الروسي.. واللاعبون يواسونه

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صورة سابقة للونين في تدريبات ريال مدريد

حارس ريال مدريد يتأثر بالغزو الروسي.. واللاعبون يواسونه

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الأوكراني، ظهر متأثرا في تدريب الفريق الصباحي عقب الغزو الروسي لبلاده.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لجأ كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي العاصمة الإسبانية، واللاعبون إلى التعبير عن دعمهم ومواساة زميلهم في الفريق لونين "23 عاما"، إضافة إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي أعرب عن تشجيعه وتقديم كل ما هو ضروري للاعب وأسرته.

وبحسب الصحيفة فإن جميع أعضاء ريال مدريد كانوا على علم بالوضع الذي تعيشه أوكرانيا، ولذلك قدموا دعمهم لزميلهم بالحصة التدريبية الصباحية في "فالديبيباس".

وأوضحت "ماركا" أن حارس مرمى المنتخب الأوكراني مارس حياته الطبيعية، باحترافية عالية، وأضافت: المفاجأة كانت رد فعله على بوادر القلق والمودة مع زملائه، على الرغم من كونه شخصا باردا، فقد تأثر بالاهتمام الذي وجده من زملائه تجاه أوكرانيا.

ولا يشارك لونين بصفة أساسية مع ريال مدريد في ظل وجود البلجيكي تيبو كورتوا، وخاض مباراتين في كأس الملك أمام ألكويانو وإلتشي.

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