لاعب مانشستر سيتي لـ بوتين: أتمنى أن تموت

كشف أولكسندر زينتشينكو، قائد منتخب أوكرانيا والظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن تطبيق "إنستغرام" على موقع التواصل الاجتماعي قام بحدف منشوره، بعدما تمنى موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبشع طريقة.

ونشر الظهير الأيسر البالغ من العمر "25 عاما" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لبوتين، مع التعليق: أتمنى أن تموت بأبشع طريقة، أيها المخلوق.

وادعى زينتشينكو أن "إنستغرام" قام بحذف منشوره، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: لا أستطيع التراجع، بينما العالم يتابع بقلق ما يحدث في بلدي.

وأعلن بوتين فجر الخميس عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وأعلنت كييف لاحقًا عن مقتل أكثر من 40 جنديًا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو.