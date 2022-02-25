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أرسنال يقلب النتيجة على وولفرهامبتون

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أرسنال بيبي وولفرهامبتون
الإيفواري بيبي لحظة تسجيل هدف التعادل

أرسنال يقلب النتيجة على وولفرهامبتون

لندن - د ب أ

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خطف أرسنال فوزا غاليا ومثيرا على ضيفه وولفرهامبتون 2 -1 يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب أرسنال تأخره بهدف سجله هوانغ هي تشان مهاجم وولفرهامبتون في الدقيقة التاسعة، إلى فوز بهدفين، بعدما سجل الإيفواري نيكولاس بيبي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 82، قبل أن يسجل أليكساندر لاكازيت هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بعد خوضه 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي خاض 26 نقطة.

ويتفوق أرسنال بفارق نقطتين على وست هام صاحب المركز السادس الذي خاض 26 مباراة أيضا، وذلك في سعيه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز السابع بعد خوضه 25 مباراة.

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