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أودينيزي يوقف ميلان في الدوري الإيطالي

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من لقاء ميلان وأودينيزي

أودينيزي يوقف ميلان في الدوري الإيطالي

ميلان - د ب أ

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تعادل فريق ميلان مع ضيفه أودينيزي 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله رافاييل لياو في الدقيقة 29 وتعادل أودينيزي عن طريق ينوما ديستني أودوغي في الدقيقة 66.

ورفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أودينيزي إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

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