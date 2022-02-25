إصابة 3 لاعبين برازيليين إثر انفجار عبوة ناسفة

كشف نادي باهيا البرازيلي لكرة القدم أن ثلاثة من لاعبيه على الأقل أصيبوا بعبوة ناسفة محلية الصنع، انفجرت داخل حافلة الفريق، وهم في طريقهم إلى مباراة، يوم الخميس.

وقال باهيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يتواجد حارس المرمى دانيلو فرنانديز في المستشفى بسبب الزجاج المحطم في وجهه. كما أصيب كل من الظهير الأيسر ماتيوس باهيا والمهاجم مارسيلو سيرينو.

ونشر الفريق البرازيلي صورا لمقاعد الحافلة وهي مغطاة بالدماء وأخرى تظهر فجوة كبيرة في أحد النوافذ.

وقالت شرطة ولاية باهيا في بيان إنها تحقق في الحادث الذي وقع في مدينة سلفادور مسقط رأس النادي.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مشجعي الفريق من بين المشتبه بهم، فيما بدا أنها محاولة لتخويف اللاعبين لتحقيق نتائج أفضل.

وكان باهيا هبط في العام الماضي إلى الدرجة الثانية في البرازيل، وفي الموسم الحالي حقق انتصارا واحد في آخر 6 مباريات.